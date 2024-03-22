Масовий ракетний обстріл — повітряна тривога продовжується

Крилата ракета злітає в небо. Фото: СНБО

Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня продовжується через масову ракетну атаку Росії. Наразі ракети досі є в повітряному просторі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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