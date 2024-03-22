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Массовые ракетные обстрелы — воздушная тревога продолжается

22 марта 2024 05:45
обновлено: 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовые ракетные обстрелы — воздушная тревога продолжается
Крылатая ракета взлетает в небо. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта продолжается из-за массовой ракетной атаки России. Пока ракеты до сих пор находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 05:48. Военные сообщают о взлете еще двух истребителей. Первые два совершили посадку.

Также паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракетах в сторону Ивано-Франковской области.

Обновлено 05:53. Защитники предупреждают о ракете "Кинжал" в направлении Черкасс.

Массовая ракетная обстрел — воздушная тревога продолжается - фото 2

Обновлено 05:57. Воздушные силы предупреждают украинцев о ракетах из Житомирской области в сторону Львова.

Массовые ракетные обстрелы — воздушная тревога продолжается - фото 3

Также военные сообщают, что на Днепр летят ракеты "Кинжал".

Обновлено 06:06. По информации паблика "Николаевский Ванек", последние ракеты летят на Ивано-Франковскую область, под прицелом вероятно Янтарь.

Обновлено 06:09. Взлетело еще три истребителя Миш-31К.

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