Массовые ракетные обстрелы — воздушная тревога продолжается

Крылатая ракета взлетает в небо. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта продолжается из-за массовой ракетной атаки России. Пока ракеты до сих пор находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщают воздушные силы.

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