Массовые ракетные обстрелы — воздушная тревога продолжается
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта продолжается из-за массовой ракетной атаки России. Пока ракеты до сих пор находятся в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщают воздушные силы.
Обновлено 05:48. Военные сообщают о взлете еще двух истребителей. Первые два совершили посадку.
Также паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракетах в сторону Ивано-Франковской области.
Обновлено 05:53. Защитники предупреждают о ракете "Кинжал" в направлении Черкасс.
Обновлено 05:57. Воздушные силы предупреждают украинцев о ракетах из Житомирской области в сторону Львова.
Также военные сообщают, что на Днепр летят ракеты "Кинжал".
Обновлено 06:06. По информации паблика "Николаевский Ванек", последние ракеты летят на Ивано-Франковскую область, под прицелом вероятно Янтарь.
Обновлено 06:09. Взлетело еще три истребителя Миш-31К.
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