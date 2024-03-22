Масштабна повітряна тривога — куди летять "шахеди"

Безпілотник над областями в нічному небі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня охопила більшість областей. Небезпека, пов'язана з загрозою ударних безпілотників, триває близько чотирьох годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Так, згідно з повідомленнями військових, чимала маса безпілотників ворога прямувала на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога спостерігається в багатьох областях, зокрема:

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Черкаській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:43. Також про наближення БпЛА до Одеси, а також до Львівської та Івано-Франківської областей попереджав паблік "Николаевский Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про рух безпілотників в напрямку області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 02:47. Розлогу інформацію щодо напрямків польоту ударних дронів надали Повітряні сили:

у Тернопільській області курсом на Львівщину;

у Хмельницькій на Тернопільщину, курс західний;

на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;

у Черкаській на Вінниччину, курс західний;

у Кіровоградській рухаються на захід;

на Дніпропетровщині прямують на захід;

на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;

у Запорізькій області у напрямку Дніпра;

в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;

на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:01. За інформацією Козицького, безпілотники вже у Львівській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

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