Масштабна повітряна тривога — куди летять "шахеди"
Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня охопила більшість областей. Небезпека, пов'язана з загрозою ударних безпілотників, триває близько чотирьох годин.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Так, згідно з повідомленнями військових, чимала маса безпілотників ворога прямувала на захід.
Таким чином повітряна тривога спостерігається в багатьох областях, зокрема:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій.
Оновлено 02:43. Також про наближення БпЛА до Одеси, а також до Львівської та Івано-Франківської областей попереджав паблік "Николаевский Ванек".
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про рух безпілотників в напрямку області.
Оновлено 02:47. Розлогу інформацію щодо напрямків польоту ударних дронів надали Повітряні сили:
- у Тернопільській області курсом на Львівщину;
- у Хмельницькій на Тернопільщину, курс західний;
- на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
- у Черкаській на Вінниччину, курс західний;
- у Кіровоградській рухаються на захід;
- на Дніпропетровщині прямують на захід;
- на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
- у Запорізькій області у напрямку Дніпра;
- в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
- на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької.
Оновлено 03:01. За інформацією Козицького, безпілотники вже у Львівській області.
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