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Масштабна повітряна тривога — куди летять "шахеди"

22 березня 2024 02:31
оновлено: 03:01
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Інна Буряк
редактор
Масштабна повітряна тривога — куди летять "шахеди"
Безпілотник над областями в нічному небі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня охопила більшість областей. Небезпека, пов'язана з загрозою ударних безпілотників, триває близько чотирьох годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Так, згідно з повідомленнями військових, чимала маса безпілотників ворога прямувала на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога спостерігається в багатьох областях, зокрема:

  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 22 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:43. Також про наближення БпЛА до Одеси, а також до Львівської та Івано-Франківської областей попереджав паблік "Николаевский Ванек".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про рух безпілотників в напрямку області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 02:47. Розлогу інформацію щодо напрямків польоту ударних дронів надали Повітряні сили:

  • у Тернопільській області курсом на Львівщину;
  • у Хмельницькій на Тернопільщину, курс західний;
  • на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
  • у Черкаській на Вінниччину, курс західний;
  • у Кіровоградській рухаються на захід;
  • на Дніпропетровщині прямують на захід;
  • на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
  • у Запорізькій області у напрямку Дніпра;
  • в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
  • на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:01. За інформацією Козицького, безпілотники вже у Львівській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

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