Масштабная воздушная тревога - куда летят "шахеды"
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта охватила большинство областей. Опасность, связанная с угрозой ударных беспилотников, длится около четырех часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Так, согласно сообщениям военных, большая масса беспилотников врага направлялась на запад.
Таким образом, воздушная тревога наблюдается во многих областях, в частности:
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Донецкой.
Обновлено 02:43. Также о приближении БпЛА к Одессе, а также Львовской и Ивано-Франковской областей предупреждал паблик "Николаевский Ванек".
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о движении беспилотников в направлении области.
Обновлено 02:47. Пространную информацию о направлениях полета ударных дронов предоставили Воздушные силы:
- в Тернопольской области курсом на Львовщину;
- в Хмельницкой на Тернопольщину, курс западный;
- на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
- в Черкасской на Виннитчину, курс западный;
- в Кировоградской двигаются на запад;
- на Днепропетровщине направляются на запад;
- на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;
- в Запорожской области в направлении Днепра;
- в акватории Черного моря в направлении Одессы;
- на границе Одесской и Николаевской областей близится к Винницкой.
Обновлено 03:01. По информации Козицкого, беспилотники уже во Львовской области.
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