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Масштабная воздушная тревога - куда летят "шахеды"

22 марта 2024 02:31
обновлено: 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабная воздушная тревога - куда летят "шахеды"
Беспилотник над областями в ночном небе. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта охватила большинство областей. Опасность, связанная с угрозой ударных беспилотников, длится около четырех часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Так, согласно сообщениям военных, большая масса беспилотников врага направлялась на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога наблюдается во многих областях, в частности:

  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Донецкой.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 22 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:43. Также о приближении БпЛА к Одессе, а также Львовской и Ивано-Франковской областей предупреждал паблик "Николаевский Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о движении беспилотников в направлении области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 02:47. Пространную информацию о направлениях полета ударных дронов предоставили Воздушные силы:

  • в Тернопольской области курсом на Львовщину;
  • в Хмельницкой на Тернопольщину, курс западный;
  • на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
  • в Черкасской на Виннитчину, курс западный;
  • в Кировоградской двигаются на запад;
  • на Днепропетровщине направляются на запад;
  • на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;
  • в Запорожской области в направлении Днепра;
  • в акватории Черного моря в направлении Одессы;
  • на границе Одесской и Николаевской областей близится к Винницкой.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:01. По информации Козицкого, беспилотники уже во Львовской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

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