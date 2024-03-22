Масштабная воздушная тревога - куда летят "шахеды"

Беспилотник над областями в ночном небе. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта охватила большинство областей. Опасность, связанная с угрозой ударных беспилотников, длится около четырех часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Так, согласно сообщениям военных, большая масса беспилотников врага направлялась на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога наблюдается во многих областях, в частности:

Львовской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Хмельницкой,

Винницкой,

Черкасской,

Полтавской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожский,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:43. Также о приближении БпЛА к Одессе, а также Львовской и Ивано-Франковской областей предупреждал паблик "Николаевский Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о движении беспилотников в направлении области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 02:47. Пространную информацию о направлениях полета ударных дронов предоставили Воздушные силы:

в Тернопольской области курсом на Львовщину;

в Хмельницкой на Тернопольщину, курс западный;

на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

в Черкасской на Виннитчину, курс западный;

в Кировоградской двигаются на запад;

на Днепропетровщине направляются на запад;

на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;

в Запорожской области в направлении Днепра;

в акватории Черного моря в направлении Одессы;

на границе Одесской и Николаевской областей близится к Винницкой.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:01. По информации Козицкого, беспилотники уже во Львовской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

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