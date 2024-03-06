МіГ-29, модернізація, ціна, участь у бойових діях російсько-української війни

Український літак МіГ-29МУ1. Фото: Вікіпедія

Поки Повітряні сили ЗС України не отримали американські винищувачі F-16, вони успішно використовують модернізовану на Львівському авіазаводі радянські МіГ-29. Про історію цього літака, ціну і суть модернізації, а також успіхи на фронтах війни – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Історія створення МіГ-29

Українські Повітряні сили чекають і готуються до передачі їм для використання американських винищувачів F-16. Ця авіаційна техніка допоможе Збройним силам України у боротьбі з російськими окупантами. Але навіть зараз, ще до появи західних літаків, у ПС ЗСУ є чим відповісти військам країни-агресора.

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Базовим бойовим літаком для української військової авіації є радянські багатоцільові винищувачі четвертого покоління МіГ-29. Цю авіатехніку почали розробляти ще в кінці 60-х років минулого століття. Перший політ нового військового літака відбувся 6 жовтня 1977 року, а на озброєння військово-повітряних сил армії Радянського Союзу перші зразки цієї техніки надійшли у серпні 1983-го.

1988 року МіГ-29 уперше побачив світ — на міжнародному авіасалоні у англійському Фарнборо. Звісно ж, його купувала велика кількість країн, перш за все, члени існуючої тоді Організації Варшавського договору, крім того, сателіти СРСР. А після розпаду радянської імперії ці літаки опинилися і у складі повітряних сил колишніх колонії СРСР, нині — незалежних державах. Отримала свою частку й Україна, для якої МіГ-29 став базовим бойовим літаком.

Українські МіГи, відмінності від базових моделей

Варто відзначити, що Україна не тільки експлуатувала радянську військову авіаційну техніку. Львівський державний авіаційно-ремонтний завод у 2000-х роках почав процес модернізації винищувачів МіГ-29.

Уже 2011 року перший модернізований львів’янами екземпляр, під індексом МіГ-29МУ1, надійшов на озброєння Збройних сил України. Чим же покращили радянську авіатехніку українські конструктори? По-перше, це збільшення дальності виявлення повітряних цілей.

У екземплярів МУ1, в передній півсфері цей показник зріс до 100 кілометрів, у задній — до 45. Крім того, для покращення виведення літаків у задану точку на МіГ-29МУ1 був встановлений приймач системи супутникової навігації СН-3307. Також на львівському авіазаводі змінили блок приймача Н019-09 бортової радіолокаційної системи.

Вартість модернізації одного МіГ-29 становила у цінах 2012 року близько 2 мільйонів доларів США. У листопаді 2014 року ціни у гривнях складали орієнтовно 29 мільйонів гривень. Та на цьому українські конструктори не зупинилися.

2018 року розпочалася робота над версією МіГ-29МУ2. На літаках другого етапу модернізації була передбачена можливість запуску ракет "повітря-повітря" та керованих авіаційних бомб. Крім того, більшість електроніки та радіолокаційних систем були замінені на сучасніші.

МіГ-29 під час повномасштабної війни

В Україні літаки МіГ-29 використовують три бригади тактичної авіації — 40-ва (Васильків Київської області), 114-та (Івано-Франківськ) та 204-та (Луцьк). Звісно ж, Повітряні сили ЗС України з перших же годин повномасштабного вторгнення активно протидіяли російським окупантам.

Зокрема, саме дії пілотів 40-ї, васильківської бригади, які дали успішний бій окупаційним військам, увійшли в легенду російсько-української війни під назвою "Привид Києва". Одним із ключових епізодів битви за Київ стали бої в районі Гостомельського аеропорту. Втім, самим лише столичним регіоном дії українських МіГ-29 не обмежилися.

Так, 27 травня 2022 року у небі над Херсонською областю український льотчик на МіГ-29 збив значно сучасніший літак, Су-35, який використовує протягом усієї повномасштабної війни окупаційни контингент російської армії.

Західна інтеграція МіГ-29

Ще однією важливою складовою українського опору став процес модернізації літаків МіГ-29 під використання західної зброї. Так, ще у серпні 2022 року стало відомо про роботу із інтеграції українських винищувачів із протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

На цьому Україна і західні партнери не зупинилися. Коли Рамштайн-коаліція дозріла до ухвалення рішення про передачу ЗСУ крилатих ракет Storm Shadow/SCALP — саме МіГ-29 були модифіковані таким чином, щоб здійснювати запуски цієї західної зброї. Тож українські зброярі продемонстрували серйозну майстерність, зумівши поєднати стару радянську техніку і західну зброю.

Наслідком цього стали успішні удари по різноманітних ворожих об’єктах. Зокрема, одними із найуспішніших операцій Повітряних сил ЗС України можна вважати удари франко-британських крилатих ракет, запущених з українських літаків, по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації.

Йдеться, зокрема, про низку великих десантних кораблів, а також про підводний човен "Ростов-на-Дону". Успішний удар по цій субмарині став першим в історії воєн на планеті Земля випадком знищення підводного човна крилатою ракетою, яка взагалі-то не призначена для таких цілей.

Та українські льотчики у співпраці із конструкторами продемонстрували, що уміють творити справжні дива. Тож українські МіГи продовжують успішно атакувати російські об’єкти, завдаючи серйозних збитків окупаційному контингенту армії країни-агресора.