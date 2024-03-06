МиГ-29, модернизация, цена, участие в боевых действиях российско-украинской войны

Украинский самолет МиГ-29МУ1. Фото: Википедия

Пока Воздушные силы ВС Украины не получили американские истребители F-16, успешно используют модернизированную на Львовском авиазаводе советские МиГ-29. Об истории этого самолета, цене и сущности модернизации, а также успехах на фронтах войны – в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

История создания МиГ-29

Украинские воздушные силы ждут и готовятся к передаче им для использования американских истребителей F-16. Эта авиационная техника поможет вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами. Но даже сейчас, еще до появления западных самолетов, в ВС ВСУ есть чем ответить войскам страны-агрессора.

Читайте также:

Базовым боевым самолетом для украинской военной авиации есть советские многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29. Эту авиатехнику начали разрабатывать еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Первый полет нового военного самолета состоялся 6 октября 1977, а на вооружение военно-воздушных сил армии Советского Союза первые образцы этой техники поступили в августе 1983-го.

В 1988 году МиГ-29 впервые увидел свет на международном авиасалоне в английском Фарнборо. Конечно же, его покупало большое количество стран, прежде всего члены существующей тогда Организации Варшавского договора, кроме того, сателлиты СССР. А после распада советской империи эти самолеты оказались и в составе воздушных сил бывших колоний СССР, ныне независимых государствах. Получила свою долю и Украина, для которой МиГ-29 стал базовым боевым самолетом.

Украинские МиГи, отличия от базовых моделей

Следует отметить, что Украина не только эксплуатировала советскую военную авиационную технику. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в 2000-х годах начал процесс модернизации истребителей МиГ-29.

Уже в 2011 году первый модернизированный львовянами экземпляр под индексом МиГ-29МУ1 поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. Чем же улучшили советскую авиатехнику украинские конструкторы? Во-первых, это увеличение дальности обнаружения воздушных целей.

У экземпляров МУ1, в передней полусфере этот показатель вырос до 100 километров, в задней — до 45. Кроме того, для улучшения вывода самолетов в заданную точку на МиГ-29МУ1 был установлен приемник спутниковой навигации СН-3307. Также на львовском авиазаводе сменили блок приемника Н019-09 бортовой радиолокационной системы.

Стоимость модернизации одного МиГ-29 составила в ценах 2012 около 2 миллионов долларов США. В ноябре 2014 цены в гривнах составляли ориентировочно 29 миллионов гривен. Но на этом украинские конструкторы не остановились.

В 2018 году началась работа над версией МиГ-29МУ2. На самолетах второго этапа модернизации была предусмотрена возможность запуска ракет "воздух-воздух" и управляемых авиационных бомб. Кроме того, большинство электроники и радиолокационных систем были заменены на более современные.

МиГ-29 во время полномасштабной войны

В Украине самолеты МиГ-29 используют три бригады тактической авиации — 40-я (Васильков Киевской области), 114-я (Ивано-Франковск) и 204-я (Луцк). Конечно, Воздушные силы ВС Украины с первых же часов полномасштабного вторжения активно противодействовали российским оккупантам.

В частности, именно действия пилотов 40-й васильковской бригады, которые дали успешный бой оккупационным войскам, вошли в легенду российско-украинской войны под названием "Привид Києва". Одним из ключевых эпизодов битвы за Киев стали бои в районе Гостомельского аэропорта. Впрочем, одним только столичным регионом действия украинских МиГ-29 не ограничились.

Так, 27 мая 2022 года в небе над Херсонской областью украинский летчик на МиГ-29 сбил более современный самолет, Су-35, использующий в течение всей полномасштабной войны оккупационный контингент российской армии.

Западная интеграция МиГ-29

Еще одной важной составной частью украинского сопротивления стал процесс модернизации самолетов МиГ-29 под использование западного оружия. Еще в августе 2022 года стало известно о работе по интеграции украинских истребителей с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

На этом Украина и западные партнеры не остановились. Когда Рамштайн-коалиция созрела для принятия решения о передаче ВСУ крылатых ракет Storm Shadow/SCALP — именно МиГ-29 были модифицированы таким образом, чтобы производить запуски этого западного оружия. Так что украинские оружейники продемонстрировали серьезное мастерство, сумев соединить старую советскую технику и западное оружие.

Следствием этого стали успешные удары по разнообразным враждебным объектам. В частности, одной из самых успешных операций Воздушных сил ВС Украины можно считать удары франко-британских крылатых ракет, запущенных с украинских самолетов, по кораблям Черноморского флота Российской Федерации.

Речь идет, в частности, о ряде больших десантных кораблей, а также о подлодке "Ростов-на-Дону". Успешный удар по этой субмарине стал первым в истории войн на планете Земля случаем уничтожения подлодки крылатой ракетой, которая вообще-то не предназначена для таких целей.

Однако украинские летчики в сотрудничестве с конструкторами продемонстрировали, что умеют творить настоящие чудеса. Поэтому украинские МиГи продолжают успешно атаковать российские объекты, нанося серьезный ущерб оккупационному контингенту армии страны-агрессора.