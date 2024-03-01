Міністр оборони Фінляндії дозволив Україні атакувати фінською зброєю територію РФ

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на брифінгу. Фото: Yle

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен офіційно дозволив Україні атакувати територію Росії будь-якою далекобійною фінською зброєю, яка надходить як військова допомога. При цьому, він акцентував, що атаки мають проводитись виключно по військовій інфраструктурі.

Слова політика наводить фінський телеканал Yle.

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За словами політика, Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо того, що Україна може робити зі зброєю, яку Києву надає Гельсінкі.

"У разі необхідності Україна також має завдати ударів по військових об'єктах з російського боку. Це цілком легітимна оборонна битва, яку веде Україна. Статут ООН дозволяє атакувати військові об'єкти через сухопутні кордони", — сказав він.

Голова оборонного відомства Фінляндії закликав так само поступити й інші західні країни — насамперед Німеччину, яка побоюється, що постачання німецьких крилатих ракет Taurus може втягнути її у пряму війну з Росією.

При цьому Хякканен наголосив, що далекобійна фінська зброя має завдавати ударів виключно по військовій інфраструктурі та об'єктах російських військ і силових структур, які знаходяться на території Росії.

Водночас у прессцентрі Сил оборони Фінляндії в коментарі мовнику заявили, що політична воля, умови НАТО та інших країн Заходу полягають в тому, що західна зброя не повинна використовуватись для бомбардування російської території. Але, як уточнили фінські військові, це не стосується ударів по військовій інфраструктурі РФ.

Нагадаємо, раніше Антті Хякканен анонсував 22 пакет військової допомоги Україні від Фінляндії, не розкривши деталей його вмісту.

Водночас міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен схвалила ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів, які, за її думкою, мають піти на озброєння для українських військ.