Министр обороны Финляндии разрешил Украине атаковать финским оружием территорию РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на брифинге. Фото: Yle

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен официально разрешил Украине атаковать территорию России любым дальнобойным финским оружием, которое поступает как военная помощь. При этом он акцентировал, что атаки должны проводиться исключительно по военной инфраструктуре.

Слова политика приводит финский телеканал Yle.

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По словам политика, Финляндия не устанавливала никаких ограничений относительно того, что Украина может делать с оружием, которое Киеву предоставляет Хельсинки.

"В случае необходимости Украина также должна нанести удары по военным объектам с российской стороны. Это вполне легитимное оборонительное сражение, которое ведет Украина. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы", — сказал он.

Глава оборонного ведомства Финляндии призвал так же поступить и другие западные страны — прежде всего Германию, которая опасается, что поставки немецких крылатых ракет Taurus может втянуть ее в прямую войну с Россией.

При этом Хяккянен подчеркнул, что дальнобойное финское оружие должно наносить удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам российских войск и силовых структур, находящихся на территории России.

В то же время в пресс-центре Сил обороны Финляндии в комментарии вещателю заявили, что политическая воля, условия НАТО и других стран Запада заключаются в том, что западное оружие не должно использоваться для бомбардировки российской территории. Но как уточнили финские военные, это не касается ударов по военной инфраструктуре РФ.

Напомним, ранее Антти Хяккянен анонсировал 22 пакет военной помощи Украине от Финляндии, не раскрыв деталей его содержания.

В то же время, министр иностранных дел страны Элина Валтонен одобрила идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов, которые, по ее мнению, должны пойти на вооружение для украинских войск.