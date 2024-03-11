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Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет

11 березня 2024 18:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет
Російські штурмові гелікоптери Ка-52 "Алігатор". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з пропозицією заарештувати майно російської компанії "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування". Підприємство займається будуванням російських ракет та головних ударних військових гелікоптерів.

Про це повідомляє пресслужба відомства у понеділок, 11 березня.

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У своїй заяві третіми особами офіційно заявлено:

  • акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";
  • держкорпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";
  • ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Що виробляє НВК "КБМ"

Відомство пояснює, що російська компанія входить до ВПК РФ, виготовляючи високоточні тактичні ракетні комплекси, ОТРК "Іскандер", ЗРК "Тор", ПЗРК "Верба" а також ПТРК "Корнет" на замовлення Міноборони Росії. Мін'юст уточнив, що зазначена військова техніка залучена до збройної агресії проти України.

Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет
Зліт російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Джерело: росЗМІ

Додатково, за наявною публічною інформацією, ця компанія відповідає за розробку ракет "Кинджал", які використовуються для ударів по Україні, а також розробкою ударно-штурмових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та Мі-28 "Нічний мисливець".

Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет
Мі-28 "Нічний мисливець" приземляється на обслуговування. Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, раніше українські військові знищили в районі Авдіївки один з російських "Алігаторів". Екіпаж машини загинув на місці.

Водночас перед цим президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171, які раніше дісталися його країні від Росії. 

А бійці спецпризначення військової розвідки ГУР отримали від поляків гелікоптер Мі-2, який використовуватиметься для медичної евакуації. 

гелікоптер
Мін'юст
Україна
військова техніка
ВАКС
ракети

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