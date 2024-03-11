Мін'юст пропонує конфіскувати майно виробника російських гелікоптерів та ракет

Російські штурмові гелікоптери Ка-52 "Алігатор". Фото: росЗМІ

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з пропозицією заарештувати майно російської компанії "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування". Підприємство займається будуванням російських ракет та головних ударних військових гелікоптерів.

Про це повідомляє пресслужба відомства у понеділок, 11 березня.

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У своїй заяві третіми особами офіційно заявлено:

акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";

держкорпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";

ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Що виробляє НВК "КБМ"

Відомство пояснює, що російська компанія входить до ВПК РФ, виготовляючи високоточні тактичні ракетні комплекси, ОТРК "Іскандер", ЗРК "Тор", ПЗРК "Верба" а також ПТРК "Корнет" на замовлення Міноборони Росії. Мін'юст уточнив, що зазначена військова техніка залучена до збройної агресії проти України.

Зліт російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Джерело: росЗМІ

Додатково, за наявною публічною інформацією, ця компанія відповідає за розробку ракет "Кинджал", які використовуються для ударів по Україні, а також розробкою ударно-штурмових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та Мі-28 "Нічний мисливець".

Мі-28 "Нічний мисливець" приземляється на обслуговування. Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, раніше українські військові знищили в районі Авдіївки один з російських "Алігаторів". Екіпаж машини загинув на місці.

Водночас перед цим президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171, які раніше дісталися його країні від Росії.

А бійці спецпризначення військової розвідки ГУР отримали від поляків гелікоптер Мі-2, який використовуватиметься для медичної евакуації.