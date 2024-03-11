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Минюст предлагает конфисковать имущество производителя российских вертолетов и ракет

11 марта 2024 18:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минюст предлагает конфисковать имущество производителя российских вертолетов и ракет
Российские штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с предложением арестовать имущество российской компании "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения". Предприятие занимается строительством российских ракет и главных ударных военных вертолетов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 11 марта.

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В своем заявлении третьими лицами официально заявлено:

  • акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы";
  • госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";
  • ООО "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

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Ведомство объясняет, что российская компания входит в ВПК РФ, производя высокоточные тактические ракетные комплексы, ОТРК "Искандер", ЗРК "Тор", ПЗРК "Верба" а также ПТРК "Корнет" по заказу Минобороны России. Минюст уточнил, что указанная военная техника используется в вооруженной агрессии против Украины.

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Взлет российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Источник: росСМИ

Дополнительно, по имеющейся публичной информации, эта компания отвечает за разработку ракет "Кинжал", которые используются для ударов по Украине, а также разработкой ударно-штурмовых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник".

Минюст предлагает конфисковать имущество производителя российских вертолетов и ракет
Ми-28 "Ночной охотник" приземляется на обслуживание. Источник: росСМИ

Напомним, ранее украинские военные уничтожили в районе Авдеевки один из российских "Аллигаторов". Экипаж машины погиб на месте.

В то же время перед этим президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171, ранее доставшихся его стране от России.

А бойцы спецназа военной разведки ГУР получили от поляков вертолет Ми-2, который будет использоваться для медицинской эвакуации.

вертолет
Минюст
Украина
военная техника
ВАКС
ракеты

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