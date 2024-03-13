Мобілізація в Україні — скільки військовозобов'язаних призвуть, щоб замінити виснажених бійців

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська влада планує мобілізувати близько 500 тисяч людей. Така кількість потрібна, щоб замінити виснажених бійців на передовій та задовольнити інші військові потреби.

Про це повідомляє Financial Times у середу, 13 березня.

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Деякі з мобілізованих замінять виснажених бійців на фронті, а решта задовольнятимуть інші військові потреби.

За даними FT, Україні потрібно призвати ще 330 тисяч військовозобов'язаних, щоб провести заміну на передовій.

Видання пише, з 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном. Деякі з них — заброньовані.

Водночас опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — "важко сказати".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в країні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. За його словами, у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Внаслідок цього виникають різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих правок. Поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.