Мобілізація в Україні — скільки військовозобов'язаних призвуть, щоб замінити виснажених бійців
Українська влада планує мобілізувати близько 500 тисяч людей. Така кількість потрібна, щоб замінити виснажених бійців на передовій та задовольнити інші військові потреби.
Про це повідомляє Financial Times у середу, 13 березня.
Мобілізація в Україні
Деякі з мобілізованих замінять виснажених бійців на фронті, а решта задовольнятимуть інші військові потреби.
За даними FT, Україні потрібно призвати ще 330 тисяч військовозобов'язаних, щоб провести заміну на передовій.
Видання пише, з 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном. Деякі з них — заброньовані.
Водночас опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — "важко сказати".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в країні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. За його словами, у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Внаслідок цього виникають різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію.
Також у новому законопроєкті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих правок. Поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.
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