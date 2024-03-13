Мобилизация в Украине — сколько военнообязанных призовут, чтобы заменить истощенных бойцов

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские власти планируют мобилизовать около 500 тысяч человек. Такое количество нужно, чтобы заменить истощенных бойцов на передовой и покрыть другие военные потребности.

Об этом сообщает Financial Times в среду, 13 марта.

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Мобилизация в Украине

Некоторые из мобилизованных заменят истощенных бойцов на фронте, а остальные будут покрывать другие военные потребности.

По данным FT, Украине нужно призвать еще 330 тыс. военнообязанных, чтобы произвести замену на передовой.

Издание пишет, что из 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн могут быть мобилизованы. Остальные либо воюют, либо имеют инвалидность, либо находятся за границей. Некоторые из них — забронированы.

В то же время опрос Info Sapiens показал, что 48% мужчин не готовы воевать, 34% — готовы, остальные ответили — "трудно сказать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в стране существует очень много дезинформации о процессе мобилизации. По его словам, в обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Вследствие этого возникают разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации.

Также в новом законопроекте о мобилизации №10449 парламентский комитет по вопросам нацбезопасности финализировал ряд важных поправок. Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.