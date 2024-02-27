Молодий француз віддав життя за Україну — його прощальний лист сколихнув мережу

Загиблий 22-річний француз Андреас Галоцці. Фото: facebook.com/edith.metier

Француз Андреас Галоцці, якому було лише 22 роки, приїхав до України, щоб захистити свободу країни. Андреас загинув 16 лютого 2023 року, але залишив по собі зворушливий прощальний лист для своєї мами, який важко читати без сліз.

Про це йдеться в матеріалі TSN.UA у неділю, 25 лютого.

Що відомо про Андреаса Галоцці

Андреас Галоцці був французом, який воював на стороні України проти Росії. Він вирушив у зону бойових дій відразу після початку широкомасштабного вторгнення, де в Міжнародному легіоні йому дали позивний "Френчі". Його соратники говорили про нього як про рішучого бійця, який із честю виконував свій обов'язок. У свої 22 роки він розумів ризик смерті, але це не зупинило його.

Андреас родом із Бургундії, він завжди мріяв про військову кар'єру. Вже 2020 року він приєднався до 17-го інженерно-парашютного полку Франції, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став частиною Міжнародного легіону.

Французький доброволець помер 16 лютого 2023 року в боях під Сватовим, яке знаходиться за 160 км від Луганська.

Прощальний лист — текст

Напередодні річниці смерті Андреаса Олівер Жуе опублікував його останні слова.

"Війна — це прокляття людства, тому, що війна ніколи не вмирає. Завжди будуть справедливі причини, за які слід битися і вмирати при необхідності, боротися проти божевільних, які хочуть зруйнувати все, що їх оточує заради власного его... нічого іншого, крім дрібниць.

Моя найдорожча мати, люба сім'я, мої вірні друзі. Для мене війна скінчилася, але я ні про що не шкодую, я бачив достатньо героїзму та жахів. Я молюся, щоб ваша доля була милостивішою. Наше життя — коротке. Я вдячний небу за всі радощі, за все щастя, і випробування, які мені приготувала доля. Моє життя було прекрасне і майже сповнене. Ці кілька фраз будуть моїми останніми. Я прожив свій останній годинник, переглядаючи всі фото з вами, мої дорогоцінні спогади.

Тільки чудо могло б мене врятувати. Я знав, що ця місія могла бути надто небезпечною, проте я чоловік упертий, не хотів залишати своїх друзів їхати самим у центр цього пекла. Війна робить людей шаленими. Я виконав свій обов'язок, відстояв честь Франції, України та Європи. Я не відчуваю жодних докорів совісті щодо від'їзду в Україну, я знайшов сенс свого життя та своїх переконань.

Єдине, про що жалкую, можливо, це те, що я не мав часу полюбити когось усім своїм серцем. Сподіваюся, ви знайдете сили простити мене і Господь хотів би, можливо, з'єднати нас на небі чи іншому місці, роз'єднавши нас на цій землі. Не забувайте ніколи солдатів, які загинули за праву справу. Я ніколи вас не забуду, я вас люблю".

Нагадаємо, на війні в Україні загинув 45-річний ірландський доброволець Грем Дейл. Він приїхав незадовго після вторгнення Росії та у лавах ЗСУ боровся з окупантами.

Також у боях за Україну загинув велоспортсмен та тренер Павло Комішанченко. Він служив у Донецькій області. Крім того, на фронті загинув український боєць Іван Захарук.