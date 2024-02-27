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Молодой француз отдал жизнь за Украину — его прощальное письмо всколыхнуло сеть

27 февраля 2024 10:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Молодой француз отдал жизнь за Украину — его прощальное письмо всколыхнуло сеть
Погибший 22-летний француз Андреас Галоцци. Фото: facebook.com/edith.metier
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Француз Андреас Галоцци, которому было всего 22 года, приехал в Украину, чтобы защитить свободу страны. Андреас погиб 16 февраля 2023 года, но оставил после себя трогательное прощальное письмо для своей мамы, которое трудно читать без слез.

Об этом говорится в материале TSN.UA в воскресенье, 25 февраля.

Что известно про Андреаса Галоцци

Андреас Галоцци был французом, воевавшим на стороне Украины против России. Он отправился в зону боевых действий сразу после начала широкомасштабного вторжения, где в Интернациональном легионе ему дали позывной "Френчи". Его соратники говорили о нем как о решительном бойце, который с честью выполнял свой долг. В свои 22 года он осознавал риск смерти, но это не остановило его.

Андреас родом из Бургундии, он всегда мечтал о военной карьере. Уже в 2020 году он присоединился к 17-му инженерно-парашютному полку Франции, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал частью Интернационального легиона.

Французский доброволец умер 16 февраля 2023 года в боях под Сватовым, которое находится в 160 км от Луганска.

Прощальное письмо — текст

Накануне годовщины смерти Андреаса Оливер Жуэ, опубликовал его последние слова.

"Война — это проклятие человечества, потому, что война никогда не умирает. Всегда будут справедливые причины, за которые следует сражаться и умирать при необходимости, бороться против сумасшедших, которые хотят разрушить все, что их окружает, ради собственного эго... ничего другого, кроме мелочей.

Моя самая дорогая мама, дорогая семья, мои верные друзья. Для меня война закончилась, но я ни о чем не жалею, я видел достаточно героизма и ужасов. Я молюсь, чтобы ваша судьба была милостивее. Наша жизнь — коротка. Я благодарен небу за все радости, за все счастье и испытания, которые приготовила мне судьба. Моя жизнь была прекрасна и почти наполнена. Эти несколько фраз будут моими последними. Я прожил свои последние часы, просматривая все фото с вами, мои драгоценные воспоминания.

Только чудо могло бы меня спасти. Я знал, что эта миссия могла быть слишком опасной, однако я мужчина упрямый, не хотел оставлять своих друзей ехать самим в центр этого ада. Война делает людей безумными. Я исполнил свой долг, отстоял честь Франции, Украины и Европы. Я не чувствую никаких угрызений совести относительно отъезда в Украину, я нашел смысл своей жизни и своих убеждений. 

Единственное, о чем сожалею, возможно, это то, что я не имел времени полюбить кого-то всем своим сердцем. Надеюсь, вы найдете силы простить меня, и Господь хотел бы, возможно, соединить нас на небе или в другом месте, разъединив нас на этой земле. Не забывайте никогда солдат, погибших за правое дело. Я никогда вас не забуду, я люблю вас".

Напомним, на войне в Украине погиб 45-летний ирландский доброволец Грэм Дейл. Он приехал незадолго после вторжения России и в рядах ВСУ боролся с оккупантами.

Также в боях за Украину погиб велоспортсмен и тренер Павел Комишанченко. Он служил в Донецкой области. Кроме того, на фронте погиб украинский боец Иван Захарук.

Франция
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