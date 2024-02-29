На бойовому завданні загинула група воїнів 73-го морського центру ССО
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання.
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ у четвер, 29 лютого.
Загибель 73-го морського центру спеціальних операцій
В ССО розповіли, що воїни загинули, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.
"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", — кажуть військові.
У відомстві наголосили, що воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю і висловили щирі співчуття усім сім'ям загиблих.
Крім того, сьогодні російські пабліки заявляли про те, що український десант намагався висадитися на Тендрівській косі, що у Херсонській області, але був розбитий. Росіяни стверджують, що загинули 20 українських військових.
Українське керівництво наразі не підтвердила кількість загиблих.
Нагадаємо, 18 лютого у мережі з'явилися повідомлення про страту шести військовополонених із механізованої бригади ЗСУ. Ці захисники отримали тяжкі поранення, не могли самостійно пересуватися та чекали на евакуацію в Авдіївці.
Крім того, за декілька днів російські окупанти знову розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області.
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