На бойовому завданні загинула група воїнів 73-го морського центру ССО

73-й морський центр Сил спеціальних операцій. Фото: пресслужба ССО

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ у четвер, 29 лютого.

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В ССО розповіли, що воїни загинули, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", — кажуть військові.

У відомстві наголосили, що воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю і висловили щирі співчуття усім сім'ям загиблих.

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Крім того, сьогодні російські пабліки заявляли про те, що український десант намагався висадитися на Тендрівській косі, що у Херсонській області, але був розбитий. Росіяни стверджують, що загинули 20 українських військових.

Українське керівництво наразі не підтвердила кількість загиблих.

Нагадаємо, 18 лютого у мережі з'явилися повідомлення про страту шести військовополонених із механізованої бригади ЗСУ. Ці захисники отримали тяжкі поранення, не могли самостійно пересуватися та чекали на евакуацію в Авдіївці.

Крім того, за декілька днів російські окупанти знову розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області.