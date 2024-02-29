На боевой задаче погибла группа воинов 73-го морского центра ССО

73-й морской центр Сил специальных операций. Фото: пресс-служба ССО

При выполнении боевого задания в столкновении с российскими оккупантами погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевой задачи.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ в четверг, 29 февраля.

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В ССО рассказали, что воины погибли, обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи.

"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой дается наша свобода", — говорят военные.

В ведомстве подчеркнули, что воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю, и выразили искренние соболезнования всем семьям погибших.

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Кроме того, сегодня российские паблики заявляли о том, что украинский десант пытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но был разбит. Россияне утверждают, что погибли 20 украинских военных.

Украинское руководство пока не подтвердило количество погибших.

Напомним, 18 февраля в сети появились сообщения о казни шести военнопленных из механизированной бригады ВСУ. Эти защитники получили тяжелые ранения, не могли самостоятельно передвигаться и ждали эвакуации в Авдеевке.

Кроме того, через несколько дней российские оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных возле Работино Запорожской области.