На боевой задаче погибла группа воинов 73-го морского центра ССО
При выполнении боевого задания в столкновении с российскими оккупантами погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевой задачи.
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ в четверг, 29 февраля.
Гибель 73-го морского центра специальных операций
В ССО рассказали, что воины погибли, обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи.
"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой дается наша свобода", — говорят военные.
В ведомстве подчеркнули, что воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю, и выразили искренние соболезнования всем семьям погибших.
Кроме того, сегодня российские паблики заявляли о том, что украинский десант пытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но был разбит. Россияне утверждают, что погибли 20 украинских военных.
Украинское руководство пока не подтвердило количество погибших.
Напомним, 18 февраля в сети появились сообщения о казни шести военнопленных из механизированной бригады ВСУ. Эти защитники получили тяжелые ранения, не могли самостоятельно передвигаться и ждали эвакуации в Авдеевке.
Кроме того, через несколько дней российские оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных возле Работино Запорожской области.
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