На Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог атакував дронами

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти ввечері 3 березня завдали удару по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та автівка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 4 березня.

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Лисак розповів, що ввечері під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Окупанти дроном-камікадзе поцілили по райцентру. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, загарбники обстріляли Марганець з важкої артилерії. Вони зачепили лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Сергія Лисака в Telegram

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі.

Росіяни вбили військового Олега Кравця та всю його сім'ю. Серед загиблих під завалами було знайдено також найменшу дитину, а саме тримісячне немовля.

Також з-під завалів рятувальники дістали тіло 10-річного хлопчика Сергія та тіло 8-річної дівчинки Злати.

Ввечері 3 березня в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція. В цей день в місті оголосили день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладав зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей внаслідок атаки РФ.