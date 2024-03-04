В Днепропетровской области раздавались взрывы — враг атаковал дронами

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты вечером 3 марта нанесли удар по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура и автомобиль.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области

Лысак рассказал, что вечером под вражеским ударом оказалась Никопольщина. Оккупанты дроном-камикадзе попали по райцентру. Повреждены почта, частный дом и автомобиль.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, захватчики обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. Повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Сергея Лисака в Telegram

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе.

Россияне убили военного Олега Кравца и всю его семью. Среди погибших под завалами был найден также самый маленький ребенок, а именно трехмесячный младенец.

Также из-под завалов спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика Сергея и тело 8-летней девочки Златы.

Вечером 3 марта в Одессе завершилась поисково-спасательная операция. В этот день в городе объявили день траура по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей в результате атаки РФ.