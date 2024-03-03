На Харківщині було чутно вибухи — в ОВА повідомили про постраждалого
Російські окупанти завдали артилерійські та мінометні удари по 15 населених пунктах Харківщини. Внаслідок цієї атаки поранення зазнав волонтер.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 3 березня.
Обстріли Харківської області
"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Берестове, Куп'янськ", — говориться в повідомленні ОВА.
У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. Обійшлося без постраждалих.
Також під мінометним обстрілом опинилося село Олександрівка Богодухівського району. Було пошкоджено приватний будинок.
У місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку. Постраждалих не було.
Окрім того, під ворожим обстрілом опинилося місто Куп'янськ. Внаслідок авіаудару по околицях міста, осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Було пошкоджено цивільний автомобіль.
Сили оборони відбили ворожі атаки
За добу українські воїни відбили чотири атаки противника в районі Табаївки.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 93,4 га території, знищили 221 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.
Раніше ми повідомляли, що рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області в суботу, 2 березня.
Окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.
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