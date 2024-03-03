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На Харківщині було чутно вибухи — в ОВА повідомили про постраждалого

3 березня 2024 09:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині було чутно вибухи — в ОВА повідомили про постраждалого
Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти завдали артилерійські та мінометні  удари по 15 населених пунктах Харківщини. Внаслідок цієї атаки поранення зазнав волонтер.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 3 березня.

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Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріли Харківської області

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Берестове, Куп'янськ", — говориться в повідомленні ОВА.

У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. Обійшлося без постраждалих.

Також під мінометним обстрілом опинилося село Олександрівка Богодухівського району. Було пошкоджено приватний будинок.
 
У місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку. Постраждалих не було.

Окрім того, під ворожим обстрілом опинилося місто Куп'янськ. Внаслідок авіаудару по околицях міста, осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Було пошкоджено цивільний автомобіль.

обстріл
Пожежа у знищеному будинку. Фото: Харківська ОВА
обстріл
Зруйнований обстрілом дім. Фото: Харківська ОВА
обстріл
Будинок, який зазнав обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Сили оборони відбили ворожі атаки

За добу українські воїни відбили чотири атаки противника в районі Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 93,4 га території, знищили 221 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.

Раніше ми повідомляли, що рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області в суботу, 2 березня. 

Окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.

війна
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти

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