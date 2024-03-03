В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем

Разрушенный обстрелом дом. Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по 15 населенным пунктам Харьковщины. В результате этой атаки ранение получил волонтер.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 марта.

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Обстрелы Харьковской области

"Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестово, Песчаное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Берестово, Купянск", — говорится в сообщении ОВА.

В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения. Обошлось без пострадавших.

Также под минометным обстрелом оказалось село Александровка Богодуховского района. Был поврежден частный дом.



В городе Волчанск в результате обстрела повреждена крыша дома. Пострадавших не было.

Кроме того, под вражеским обстрелом оказался город Купянск. В результате авиаудара по окрестностям города осколочные ранения получил 55-летний волонтер. Был поврежден гражданский автомобиль.

Пожар в уничтоженном доме. Фото: Харьковская ОВА

Разрушенный обстрелом дом. Фото: Харьковская ОВА

Дом, подвергшийся обстрелу. Фото: Харьковская ОВА

Силы обороны отразили вражеские атаки

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