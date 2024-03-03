В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем
Российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по 15 населенным пунктам Харьковщины. В результате этой атаки ранение получил волонтер.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 марта.
Обстрелы Харьковской области
"Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестово, Песчаное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Берестово, Купянск", — говорится в сообщении ОВА.
В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения. Обошлось без пострадавших.
Также под минометным обстрелом оказалось село Александровка Богодуховского района. Был поврежден частный дом.
В городе Волчанск в результате обстрела повреждена крыша дома. Пострадавших не было.
Кроме того, под вражеским обстрелом оказался город Купянск. В результате авиаудара по окрестностям города осколочные ранения получил 55-летний волонтер. Был поврежден гражданский автомобиль.
Силы обороны отразили вражеские атаки
За сутки украинские воины отразили четыре атаки противника в районе Табаевки.
В течение суток в Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 93,4 га территории, уничтожили 221 взрывоопасный предмет. Разминирование продолжается.
Ранее мы сообщали, что спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области в субботу, 2 марта.
Оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет был в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.
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