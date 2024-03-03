Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем arrow

В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем

3 марта 2024 09:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшем
Разрушенный обстрелом дом. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по 15 населенным пунктам Харьковщины. В результате этой атаки ранение получил волонтер.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 марта.

Читайте также:
ова
Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Обстрелы Харьковской области

"Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестово, Песчаное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Берестово, Купянск", — говорится в сообщении ОВА.

В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения. Обошлось без пострадавших.

Также под минометным обстрелом оказалось село Александровка Богодуховского района. Был поврежден частный дом.

В городе Волчанск в результате обстрела повреждена крыша дома. Пострадавших не было.

Кроме того, под вражеским обстрелом оказался город Купянск. В результате авиаудара по окрестностям города осколочные ранения получил 55-летний волонтер. Был поврежден гражданский автомобиль.

обстрел
Пожар в уничтоженном доме. Фото: Харьковская ОВА
обстрел
Разрушенный обстрелом дом. Фото: Харьковская ОВА
обстрел
Дом, подвергшийся обстрелу. Фото: Харьковская ОВА

Силы обороны отразили вражеские атаки

За сутки украинские воины отразили четыре атаки противника в районе Табаевки.

В течение суток в Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 93,4 га территории, уничтожили 221 взрывоопасный предмет. Разминирование продолжается.

Ранее мы сообщали, что спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области в субботу, 2 марта.

Оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет был в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба