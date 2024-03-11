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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні — в якому він стані

11 березня 2024 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні — в якому він стані
Знак "Обережно, міни". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Херсонщині молодий чоловік підірвався на російській міні. Наразі медики борються за життя постраждалого.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у понеділок, 11 березня.

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Інцидент стався поряд із селом Андріївка, яке входить до складу Калинівської громади. 24-річний юнак зіткнувся з міною, перебуваючи на полі.

Внаслідок вибуху він отримав серйозні пошкодження: вибухову рану, а також ампутацію руки та ноги внаслідок травми, пошкодження шиї та тіла.

"У ці хвилини медики борються за життя потерпілого на операційному столі", — повідомили у військовій адміністрації.

скриншот
Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, до берегів Чорного моря на Одещині прибило ворожий боєприпас. На місце одразу прибули фахівці та успішно знищили міну.

Додамо, Росія не припиняє мінування Чорного моря за допомогою авіації, спрямовуючи тактичні літаки на шляху прямування цивільних кораблів.

вибух
Херсонська область
міна
війна в Україні

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