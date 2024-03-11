В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине — в каком он состоянии
В Херсонской области молодой мужчина подорвался на российской мине. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в понедельник, 11 марта.
Мужчина подорвался на российской мине — детали
Инцидент произошел рядом с селом Андреевка, которое входит в состав Калиновской громады. 24-летний молодой человек столкнулся с миной, находясь на поле.
В результате взрыва он получил серьезные повреждения: взрывную рану, а также ампутацию руки и ноги вследствие травмы, повреждения шеи и тела.
"В эти минуты медики борются за жизнь потерпевшего на операционном столе", — сообщили в военной администрации.
Напомним, к берегам Черного моря в Одесской области прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.
Добавим, Россия не прекращает минирование Черного моря с помощью авиации, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей.
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