В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине — в каком он состоянии

Знак "Осторожно, мины". Фото: Reuters

В Херсонской области молодой мужчина подорвался на российской мине. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Мужчина подорвался на российской мине — детали

Инцидент произошел рядом с селом Андреевка, которое входит в состав Калиновской громады. 24-летний молодой человек столкнулся с миной, находясь на поле.

В результате взрыва он получил серьезные повреждения: взрывную рану, а также ампутацию руки и ноги вследствие травмы, повреждения шеи и тела.

"В эти минуты медики борются за жизнь потерпевшего на операционном столе", — сообщили в военной администрации.

Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, к берегам Черного моря в Одесской области прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.

Добавим, Россия не прекращает минирование Черного моря с помощью авиации, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей.