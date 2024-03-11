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В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине — в каком он состоянии

11 марта 2024 17:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине — в каком он состоянии
Знак "Осторожно, мины". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсонской области молодой мужчина подорвался на российской мине. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в понедельник, 11 марта.

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Инцидент произошел рядом с селом Андреевка, которое входит в состав Калиновской громады. 24-летний молодой человек столкнулся с миной, находясь на поле.

В результате взрыва он получил серьезные повреждения: взрывную рану, а также ампутацию руки и ноги вследствие травмы, повреждения шеи и тела.

"В эти минуты медики борются за жизнь потерпевшего на операционном столе", — сообщили в военной администрации.

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Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, к берегам Черного моря в Одесской области прибило вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.

Добавим, Россия не прекращает минирование Черного моря с помощью авиации, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей.

взрыв
Херсонская область
мина
война в Украине

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