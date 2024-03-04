На Херсонщині Повітряні Сили скинули авіабомбу на обʼєкт РФ — відео

Ураження ворожого об'єкта на Херсонщині. Фото: скриншот з відео

Українські воїни Повітряних Сил скинули авіабомбу на об'єкт окупантів у Херсонській області в понеділок, 4 березня. В результаті точного влучання ворожа будівля спалахнула.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

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Скриншот допису Олещука

Влучання авіабомби ЗСУ по ворожому об'єкту на Херсонщині

Олещук вказав, що 4 березня українські бійці запустили ракету по об'єкту РФ на території тимчасово окупованої Херсонщини. Бійці завдали нищівного удару по будівлі противника. Командувач ПС ЗСУ висловив вдячність пілотам за влучання.

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Дякую пілотам Повітряних Сил за успішну бойову роботу!" — написав Олещук.

Також на відео показали саму бомбу, якою було завдано удар. На ній можна побачити напис: "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. Загалом окупанти вбили 12 людей, з яких п'ятеро дітей. Через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили.

Також ми писали, що на Донецькому напрямку оператори безпілотників ССО успішно знищили низку російських цілей. Під удар потрапила артилерія та ворожа піхота.