На Херсонщине Воздушные Силы сбросили авиабомбу на объект РФ — видео

Поражение вражеского объекта в Херсонской области. Фото: скриншот с видео

Украинские воины Воздушных Сил сбросили авиабомбу на объект оккупантов в Херсонской области в понедельник, 4 марта. В результате точного попадания вражеское здание вспыхнуло.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

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Скриншот поста Олещука

Попадание авиабомбы ВСУ по вражескому объекту в Херсонской области

Олещук отметил, что 4 марта украинские бойцы запустили ракету по объекту РФ на территории временно оккупированной Херсонщины. Бойцы нанесли сокрушительный удар по зданию противника. Командующий ПС ВСУ выразил благодарность пилотам за попадание.

"4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Благодарю пилотов Воздушных Сил за успешную боевую работу!" — написал Олещук.

Также на видео показали саму бомбу, которой был нанесен удар. На ней можно увидеть надпись: "За детей Одессы. С ненавистью и без уважения".

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе. Всего оккупанты убили 12 человек, из которых пятеро детей. Спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Также мы писали, что в Донецком направлении операторы беспилотников ССО успешно уничтожили ряд российских целей. Под удар попала артиллерия и вражеская пехота.