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На Сумщині триває евакуація з прифронтових селищ — скільки людей вдалося вивезти

14 березня 2024 15:32
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Козюк Тетяна
редактор
На Сумщині триває евакуація з прифронтових селищ — скільки людей вдалося вивезти
Евакуація українців на Сумщині. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Сумській області триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів. Адже, ворог продовжує обстрілювати села керованими авіабомбами, руйнуючи житло мирних жителів та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляють кореспонденти каналу Ми — Україна. 

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Як проходить евакуація на Сумщині

Зазначається, що люди активно виїжджають з таких селищ, як Велика Писарівка, Олександрівка та Лугівка. Лише за сьогоднішній день вже вдалося вивезти близько 100 осіб, у тому числі 19 дітей.

В Охтирській поліції зауважили, що складна ситуація була Олександрівці та Лугівці, оскільки українців довелося евакуйовувати через зруйнований росіянами міст. Загалом, звідти забрали 20 людей.

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з 75 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Додамо, з окупованої на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. 

війна
українці
евакуація
Суми
Сумська область
війна в Україні

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