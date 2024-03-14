На Сумщині триває евакуація з прифронтових селищ — скільки людей вдалося вивезти

Евакуація українців на Сумщині. Фото: з відкритих джерел

У Сумській області триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів. Адже, ворог продовжує обстрілювати села керованими авіабомбами, руйнуючи житло мирних жителів та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляють кореспонденти каналу Ми — Україна.

Читайте також:

Як проходить евакуація на Сумщині

Зазначається, що люди активно виїжджають з таких селищ, як Велика Писарівка, Олександрівка та Лугівка. Лише за сьогоднішній день вже вдалося вивезти близько 100 осіб, у тому числі 19 дітей.

В Охтирській поліції зауважили, що складна ситуація була Олександрівці та Лугівці, оскільки українців довелося евакуйовувати через зруйнований росіянами міст. Загалом, звідти забрали 20 людей.

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з 75 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Додамо, з окупованої на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років.