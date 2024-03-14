На Сумщине продолжается эвакуация из прифронтовых поселков — сколько людей удалось вывезти

Эвакуация украинцев в Сумской области. Фото: из открытых источников

В Сумской области идет эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов. Ведь враг продолжает обстреливать села управляемыми авиабомбами, разрушая жилье мирных жителей и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщают корреспонденты канала Мы — Украина.

Читайте также:

Как проходит эвакуация в Сумской области

Отмечается, что люди активно выезжают из таких поселков как Великая Писаревка, Александровка и Луговка. Только за сегодняшний день уже удалось вывезти около 100 человек, в том числе 19 детей.

В Ахтырской полиции отметили, что сложная ситуация была в Александровке и Луговке, поскольку украинцев пришлось эвакуировать через разрушенный россиянами городов. Всего оттуда забрали 20 человек.

Напомним, что в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из 75 населенных пунктов на Купянском направлении.

Добавим, из оккупированной на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет.