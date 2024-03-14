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На Сумщине продолжается эвакуация из прифронтовых поселков — сколько людей удалось вывезти

14 марта 2024 15:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Сумщине продолжается эвакуация из прифронтовых поселков — сколько людей удалось вывезти
Эвакуация украинцев в Сумской области. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Сумской области идет эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов. Ведь враг продолжает обстреливать села управляемыми авиабомбами, разрушая жилье мирных жителей и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщают корреспонденты канала Мы — Украина.

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Отмечается, что люди активно выезжают из таких поселков как Великая Писаревка, Александровка и Луговка. Только за сегодняшний день уже удалось вывезти около 100 человек, в том числе 19 детей.

В Ахтырской полиции отметили, что сложная ситуация была в Александровке и Луговке, поскольку украинцев пришлось эвакуировать через разрушенный россиянами городов. Всего оттуда забрали 20 человек.

Напомним, что в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из 75 населенных пунктов на Купянском направлении.

Добавим, из оккупированной на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет.

война
украинцы
эвакуация
Сумы
Сумская область
война в Украине

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