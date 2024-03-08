Начмеда, який розповів про неякісні турнікети для 82-ї бригади обшукали та понизили в посаді

Антон Шевчук. Фото: Facebook

Після того, як керівник медичної служби 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Антон Шевчук заявив про неякісні турнікети, у нього проводили обшуки. Врешті решт його перевели в іншу бригаду.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" у п'ятницю, 8 березня.

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Скандал з неякісними турнікетами

У соціальних мережах 20 липня 2023 року з’явилась інформація про те, що в аптечках 82-ї бригади десантно-штурмових військ були виявлені китайські турнікети. Їх було упаковано в спеціальну обгортку з наліпкою-інструкцією англійською та литовською мовами, а також інформацією про китайського виробника, в якій згадувалася німецька фірма. На турнікетах не було жодного знаку про їх походження.

Після того, як начмед 82-ї бригади ДШВ Антон Шевчук повідомив про проблему з неякісними турнікетами у своєму підрозділі під час перевірки вмісту аптечок, пройшло трохи більше пів року. Журналісти поспілкувалися з ним, щоб дізнатись, як змінилась ситуація з аптечками у його підрозділі та як проходить його служба зараз.

Догана від командування

За те, що Шевчук підняв тему неякісних турнікетів він отримав сувору догану від командування.

Офіційно в наказі зазначено, що начмед 82-ї бригади порушив п'ять пунктів Статуту внутрішньої служби ЗСУ, які стосуються обов'язків військовослужбовця, начальника служби, порядку та черговості доповідей, а також один з пунктів Дисциплінарного статуту ЗСУ про зобов'язання військової дисципліни.

Шевчук каже, що у догані є недоліки. Наприклад, він не порушив черговості доповіді, коли подавав запит на заміну турнікетів до Командування медичних сил.

За його словами, по сьогодні його догану ніхто не скасовував та не доводив до нього.

Під час цих подій Шевчук був госпіталізований та декілька разів виписувався з лікарні. Після цього його направили на військово-лікарську комісію. Шевчука визнали придатним до служби в Десантно-штурмових військах, проте після повернення на службу він зустрівся з новим військовим керівником.

Шевчука перевели в іншу бригаду

Таким чином, його направили на запасний командний пункт та наказали чекати подальших розпоряджень. Він перебував там майже місяць, поки його не перевели на посаду начальника евакуаційного відділення медичної роти у нову механізовану бригаду Сухопутних військ.

"Так і понизили. Я спробував перевестися, але документи якось десь пропадають", — каже військовий.

Крім того, у військового проводили обшуки правоохоронці. Шевчук повідомив, що під час них його квартиру перевіряли на наявність незареєстрованої зброї. Він стверджує, що його намагалися притягнути до відповідальності за самовільне залишення частини під час його перебування у лікарні.

Водночас військова служба правопорядку, яка проводила розслідування через виявлені китайські турнікети повідомила, що "інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука".

Однак командування врешті замінило його бригаді неякісні турнікети та інші неякісні засоби в аптечках, які він виявив.

"Деякі начмеди бригад, я з якими бачився, не на публіку дякували за заміну турнікетів. Як мені сказали, у вас нерви залізні. Я відповідав, що не можу дивитися, як хлопці йдуть у бій з китайським непотребом", — розповів Шевчук.

Нагадаємо, Антону Шевчуку, який звернувся до Командування Медичних сил з проханням про заміну ненадійних китайських турнікетів, було оголошено "сувору догану". У наказі зазначається, що головний лікар 82-ї бригади суперечив п'яти статтям Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Також ми писали, що після розголосу в мережі бійцям таки привезли якісні турнікети, проте китайські так і не забрали.