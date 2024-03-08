Начмеда, рассказавшего о некачественных турникеты для 82-й бригады обыскали и понизили в должности

Антон Шевчук. Фото: Facebook

После того как руководитель медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Антон Шевчук заявил о некачественных турникетах, у него проводили обыски. В конце концов, его перевели в другую бригаду.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" в пятницу, 8 марта.

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Скандал с некачественными турникетами

В социальных сетях 20 июля 2023 появилась информация о том, что в аптечках 82-й бригады десантно-штурмовых войск были обнаружены китайские турникеты. Они были упакованы в специальную обертку с наклейкой-инструкцией на английском и литовском языках, а также информацией о китайском производителе, в которой упоминалась немецкая фирма. На турникетах не было никакого знака об их происхождении.

После того как начмед 82-й бригады ДШВ Антон Шевчук сообщил о проблеме с некачественными турникетами в своем подразделении во время проверки содержания аптечек, прошло чуть больше полугода. Журналисты пообщались с ним, чтобы узнать, как изменилась ситуация с аптечками в его подразделении и как проходит его служба сейчас.

Выговор от командования

За то, что Шевчук поднял тему некачественных турникетов, он получил строгий выговор от командования.

Официально в приказе отмечено, что начмед 82-й бригады нарушил пять пунктов Устава внутренней службы ВСУ, которые касаются обязанностей военнослужащего, начальника службы, порядка и очередности докладов, а также один из пунктов Дисциплинарного устава ВСУ об обязательствах военной дисциплины.

Шевчук говорит, что в выговоре есть недостатки. Например, он не нарушил очередности доклада, когда подавал запрос на замену турникетов в Командование медицинских сил.

По его словам, по сегодняшний день его выговор никто не отменял и не доводил до него.

Во время этих событий Шевчук был госпитализирован и несколько раз выписывался из больницы. После этого его направили на военно-врачебную комиссию. Шевчука признали годным к службе в Десантно-штурмовых войсках, однако после возвращения на службу он встретился с новым военным руководителем.

Шевчука перевели в другую бригаду

Таким образом, его направили в запасной командный пункт и приказали ждать дальнейших распоряжений. Он был там почти месяц, пока его не перевели на должность начальника эвакуационного отделения медицинской роты в новую механизированную бригаду Сухопутных войск.

"Так и снизили. Я попытался перевестись, но документы как-то где-то пропадают", — говорит военный.

Кроме того, у военного проводили обыски правоохранители. Шевчук сообщил, что во время них его квартиру проверяли на наличие незарегистрированного оружия. Он утверждает, что его пытались привлечь к ответственности за самовольное оставление части во время его пребывания в больнице.

В то же время военная служба правопорядка, которая проводила расследование из-за обнаруженных китайских турникетов сообщила, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденной личным мнением начальника медицинской службы Шевчука".

Однако командование наконец-то заменило его бригаде некачественные турникеты и другие некачественные средства в аптечках, которые он обнаружил.

"Некоторые начмеды бригад, я с которыми виделся, не на публику благодарили за замену турникетов. Как мне сказали, у вас нервы железные. Я отвечал, что не могу смотреть, как ребята идут в бой с китайским хламом", — рассказал Шевчук.

Напомним, Антону Шевчуку, обратившемуся в Командование Медицинских сил с просьбой о замене ненадежных китайских турникетов, был объявлен "строгий выговор". В приказе отмечается, что главврач 82-й бригады противоречил пяти статьям Устава внутренней службы ВСУ.

Также мы писали, что после огласки в сети бойцам привезли качественные турникеты, однако китайские так и не забрали.