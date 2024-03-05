Намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі — СБУ заарештувала агента Кремля

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України заарештувала агента російської військової розвідки, який планував здійснити підрив відділення пошти у Запоріжжі. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 5 березня.

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У домашніх умовах агент Кремля створив вибухівку з можливістю дистанційного керування, дотримуючись інструкцій, отриманих від спецслужб Росії. Зловмисник запакував готовий пристрій у коробки з-під фруктів, щоб відправити їх через вантажний сервіс поштової компанії. Він планував активувати вибуховий пристрій за допомогою телефонного дзвінка після підтвердження доставки посилки до відділення.

"За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення і поширить панічні настрої у прифронтовому місті", — повідомили у СБУ.

Слідство встановило, що завданням агента було збирати інформацію про місця скупчення особового складу та техніки Збройних Сил України для організації диверсій проти українських оборонних сил чи підготовки повітряних ударів.

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Ким виявився підозрюваний

Підозрюваний — місцевий житель, завербований дистанційно на початку 2023 року співробітником 316-го розвідувального центру Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, також відомого як "Гра". Для вербування використовувався знайомий чоловік, який проживає на тимчасово окупованій території.

" Надалі ворожий агент отримав через "зв’язкового" завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову "винагороду", — додали в СБУ.

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції отримали фанатів Рамзана Кадирова в Київській області. Зловмисники стріляли у повітря та кричали "Ахмат сила".

Раніше СБУ повідомила про підозру двом клірикам Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті. Настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії шанувальники комунізму, вони розповсюджували пропаганду СРСР.