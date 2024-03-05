Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Пытался подорвать почтовое отделение в Запорожье — СБУ арестовала агента Кремля arrow

Пытался подорвать почтовое отделение в Запорожье — СБУ арестовала агента Кремля

5 марта 2024 13:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пытался подорвать почтовое отделение в Запорожье — СБУ арестовала агента Кремля
Задержание российского агента. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины арестовала агента российской военной разведки, который планировал осуществить подрыв отделения почты в Запорожье. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Деятельность агента российской разведки

В домашних условиях агент Кремля создал взрывчатку с возможностью дистанционного управления, следуя инструкциям, полученным от спецслужб России. Злоумышленник упаковал готовое устройство в коробки из-под фруктов, чтобы отправить их через грузовой сервис почтовой компании. Он планировал активировать взрывное устройство с помощью телефонного звонка после подтверждения доставки посылки в отделение.

"По имеющимся данным, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе", — сообщили в СБУ.

Следствие установило, что задачей агента было собирать информацию о местах скопления личного состава и техники Вооруженных Сил Украины для организации диверсий против украинских оборонительных сил или подготовки воздушных ударов.

Задержание российского агента
Задержание российского агента. Фото: СБУ
Задержание российского агента
Задержание российского агента. Фото: СБУ

Кем оказался подозреваемый

Подозреваемый — местный житель, который был завербован дистанционно в начале 2023 года сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, также известного как "Игра". Для вербовки использовался знакомый мужчины, проживающий во временно оккупированной территории.

"В дальнейшем вражеский агент получил из-за "связной" задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач оккупанты обещали своему агенту денежное вознаграждение", — добавили в СБУ.

Задержание российского агента
Задержание российского агента. Фото: СБУ
Задержание российского агента
Задержание российского агента. Фото: СБУ

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали фанатов Рамзана Кадырова в Киевской области. Злоумышленники стреляли в воздух и кричали "Ахмат сила".

Ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Закарпатье. Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии почитатели коммунизма, они распространяли пропаганду СССР.

СБУ
разведка
шпионаж
россияне
Запорожье
ФСБ
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым