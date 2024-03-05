Пытался подорвать почтовое отделение в Запорожье — СБУ арестовала агента Кремля
Служба безопасности Украины арестовала агента российской военной разведки, который планировал осуществить подрыв отделения почты в Запорожье. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.
Деятельность агента российской разведки
В домашних условиях агент Кремля создал взрывчатку с возможностью дистанционного управления, следуя инструкциям, полученным от спецслужб России. Злоумышленник упаковал готовое устройство в коробки из-под фруктов, чтобы отправить их через грузовой сервис почтовой компании. Он планировал активировать взрывное устройство с помощью телефонного звонка после подтверждения доставки посылки в отделение.
"По имеющимся данным, оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе", — сообщили в СБУ.
Следствие установило, что задачей агента было собирать информацию о местах скопления личного состава и техники Вооруженных Сил Украины для организации диверсий против украинских оборонительных сил или подготовки воздушных ударов.
Кем оказался подозреваемый
Подозреваемый — местный житель, который был завербован дистанционно в начале 2023 года сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, также известного как "Игра". Для вербовки использовался знакомый мужчины, проживающий во временно оккупированной территории.
"В дальнейшем вражеский агент получил из-за "связной" задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач оккупанты обещали своему агенту денежное вознаграждение", — добавили в СБУ.
Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали фанатов Рамзана Кадырова в Киевской области. Злоумышленники стреляли в воздух и кричали "Ахмат сила".
Ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Закарпатье. Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии почитатели коммунизма, они распространяли пропаганду СССР.
Читайте Новини.LIVE!