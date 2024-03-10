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Нардеп Гончаренко заявив про знищений російський літак А-50 на авіазаводі в Таганрозі

10 березня 2024 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нардеп Гончаренко заявив про знищений російський літак А-50 на авіазаводі в Таганрозі
Російський літак ДРЛВ А-50 ВКС. Фото: t.me/Hajun_BY
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Безпілотники під час нічної атаки в суботу, 9 березня, цілили на авіаційний завод імені Берієва, що розташований в російському Таганрозі Ростовської області. Там на ремонті перебував літак ДРЛВ А-50 ВКС. По підприємству нібито влучили чотири ударні дрони.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про знищення літака А-50

За даними одного з російських телеграм-каналів, літак торік зазнав пошкоджень під час атаки невідомих безпілотників на військовий аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Однак джерела не повідомляють, чи пошкодився літак в Таганрозі.

"Джерела не уточнюють, чи постраждав сам літак, проте загалом говорять про атаку на завод неохоче. Нам вдалося дізнатися, що заводом прилетіло чотири дрони..." — зазначив паблік.

Скриншот повдіомлення з телеграм-каналу "Кремлевская табакерка"
Скриншот повдіомлення з телеграм-каналу "Кремлевская табакерка"

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що в Таганрозі літак зазнав пошкоджень фюзеляжу. За його словами, борт після відправки в Росію простоював просто неба, ремонт його комплексу "Джміль", що пошкодив дрон в Мачулищах, так і не розпочався.

Своєю чергою народний депутат України Олексій Гончаренко заявив увечері в суботу, 9 березня, що згідно з його джерелами, Таганрозький авіазавод та літак А-50 "знищений ранковими ударами ЗСУ".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Що відомо про літак А-50

А-50 — радянський і російський літак, який використовується для далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він розроблений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на авіаційному Таганрозькому науково-технічному комплексі імені Г. М. Берієва у співпраці з Московським науково-дослідним інститутом приладобудування, щоб замінити застарілий літак Ту-126.

Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль" ("Шмель"), встановленим на ньому, він створює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Російський літак ДРЛВ А-50 ВКС
Російський літак ДРЛВ А-50 ВКС. Фото: uk.wikipedia.org

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 9 березня, в російському Таганрогу Ростовської області гриміли вибухи. Очевидці нарікали на атаку безпілотників, а російські пабліки писали, що під прицілом — "територія авіаційного підприємства, що входить до складу Науково-технічного комплексу імені Берієва".

Також ми писали, що опісля російське Міноборони заявило про роботу ППО над кількома областями Росії, серед них і Ростовська, де нібито збили 41 безпілотник. Щодо прильотів інформації не було.

літак
безпілотники
Росія
атака

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