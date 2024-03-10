Нардеп Гончаренко заявил об уничтожении российского самолета А-50 на авиазаводе в Таганроге

Российский самолет ДРЛО А-50 ВКС. Фото: t.me/Hajun_BY

Беспилотники во время ночной атаки в субботу, 9 марта, целили по авиационному заводу имени Бериева, расположенному в российском Таганроге Ростовской области. Там на ремонте находился самолет ДРЛО А-50 ВКС. По предприятию якобы попали четыре ударных дрона.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным одного из российских телеграмм-каналов, самолет в прошлом году получил повреждения во время атаки неизвестных беспилотников на военный аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Однако источники не сообщают, повредился ли самолет в Таганроге.

"Источники не уточняют, пострадал ли сам самолет, однако вообще говорят об атаке на завод неохотно. Нам удалось узнать, что на завод прилетело четыре дрона..." — отметил паблик.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Кремлевская табакерка"

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Таганроге самолет получил повреждения фюзеляжа. По его словам, борт после отправки в Россию простаивал под открытым небом, ремонт его комплекса "Шмель", повредивший дрон в Мачулищах, так и не начался.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил вечером в субботу, 9 марта, что согласно его источникам, Таганрогский авиазавод и самолет А-50 "уничтожены утренними ударами ВСУ".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Алексея Гончаренко

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолет, используемый для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он разработан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на авиационном Таганрогском научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева в сотрудничестве с Московским научно-исследовательским институтом приборостроения, чтобы заменить устаревший самолет Ту-126.

Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, он создает авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Российский самолет ДРЛо А-50 ВКС. Фото: uа.wikipedia.org

Напомним, что в ночь на субботу, 9 марта, в российском Таганроге Ростовской области гремели взрывы. Очевидцы сетовали на атаку беспилотников, а российские паблики писали, что под прицелом "территория авиационного предприятия, входящего в состав Научно-технического комплекса имени Бериева".

Также мы писали, что спустя время российское Минобороны заявило о работе ПВО над несколькими областями России, в том числе и Ростовской, где якобы сбили 41 беспилотник. Насчет прилетов информации не было.