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Наступ росіян на Сумську область — в ОВА спростували черговий фейк ворога

12 березня 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступ росіян на Сумську область — в ОВА спростували черговий фейк ворога
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре розповсюджують фейкову інформацію у соціальних мережах. Вони заявляють про масований наступ на Сумську область.

Пресслужба Сумської ОВА спростувала цю інформацію у вівторок, 12 березня.

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В ОВА зазначили, що це фейк, який спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області. 

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що наразі ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

"Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур знаходиться на місцях. Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу", — йдеться у повідомленні.

Водночас зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що Росія посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн, намагаючись налаштувати союзників один проти одного. Це відбувається напередодні виборів у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. 

Також росіяни продовжують активно розповсюджувати фейки про мобілізацію в Україні. Цього разу ворог просуває у соцмережах брехливу інформацію, нібито в Чернігівській області примусово забирають на військову службу безхатьків. 

війна
фейки
Україна
Сумська область
окупанти

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