Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага
Российские оккупанты в очередной раз распространяют фейковую информацию в социальных сетях. Они заявляют о массированном наступлении на Сумскую область.
Пресс-служба Сумской ОВА опровергла данную информацию во вторник, 12 марта.
Наступление россиян на Сумскую область
В ОВА отметили, что это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что в настоящее время ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.
"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", — говорится в сообщении.
В то же время сохраняется опасность с воздуха и обстрелов пограничных громад. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга. Это происходит в преддверии выборов в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.
Также россияне продолжают активно распространять фейки о мобилизации в Украине. В этот раз враг продвигает в соцсетях лживую информацию, якобы в Черниговской области принудительно забирают на военную службу бездомных.
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