Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага arrow

Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага

12 марта 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз распространяют фейковую информацию в социальных сетях. Они заявляют о массированном наступлении на Сумскую область.

Пресс-служба Сумской ОВА опровергла данную информацию во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Наступление россиян на Сумскую область

В ОВА отметили, что это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что в настоящее время ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.

"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", — говорится в сообщении.

В то же время сохраняется опасность с воздуха и обстрелов пограничных громад. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

null
Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга. Это происходит в преддверии выборов в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Также россияне продолжают активно распространять фейки о мобилизации в Украине. В этот раз враг продвигает в соцсетях лживую информацию, якобы в Черниговской области принудительно забирают на военную службу бездомных.

война
фейки
Украина
Сумская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство