Наступление россиян на Сумскую область — в ОВА опровергли очередной фейк врага

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в очередной раз распространяют фейковую информацию в социальных сетях. Они заявляют о массированном наступлении на Сумскую область.

Пресс-служба Сумской ОВА опровергла данную информацию во вторник, 12 марта.

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В ОВА отметили, что это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что в настоящее время ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.

"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", — говорится в сообщении.

В то же время сохраняется опасность с воздуха и обстрелов пограничных громад. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга. Это происходит в преддверии выборов в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Также россияне продолжают активно распространять фейки о мобилизации в Украине. В этот раз враг продвигает в соцсетях лживую информацию, якобы в Черниговской области принудительно забирают на военную службу бездомных.