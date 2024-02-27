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Навіщо Макрон заговорив про війська НАТО в Україні

27 лютого 2024 19:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо Макрон заговорив про війська НАТО в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Britannica
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Тема можливої відправки військ НАТО до України для протидії російській агресії, озвучена президентом Франції Емманюелем Макроном, не виникла на конференції у Парижі спонтанно. Це чіткий сигнал Володимиру Путіну про те, що Європа готова до загострення.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Що за сигнал Захід послав Росії

За словами Дмитра Снєгирьова, країни Заходу появою теми можливої появи військ НАТО на території України послали Росії потужний сигнал.

"Це сигнал про те, що Європа не втомилася від війни, а що має сили і бажання відповісти Росії на її агресивні дії", — підкреслив експерт.

Угоди про безпеку і заява Макрона

Снєгирьов також нагадав про безпекові угоди, які Україна уже підписала з низкою країн Заходу.

"Хоч ці угоди і не є договорами про безпеку, а радше договорами про зобов’язання — на Заході продемонстрували Путіну, що зобов’язання можуть бути і такими", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, заявив, що не можна виключити  відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

Франція
НАТО
ЗСУ
Емманюель Макрон
військова допомога
війна в Україні

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