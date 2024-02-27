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Зачем Макрон заговорил о войсках НАТО в Украине

27 февраля 2024 19:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем Макрон заговорил о войсках НАТО в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Britannica
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Тема возможной отправки войск НАТО в Украину для противодействия российской агрессии, озвученная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, не возникла на конференции в Париже спонтанно. Это четкий сигнал Владимиру Путину о том, что Европа готова к обострению.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Что за сигнал Запад послал России

По словам Дмитрия Снегирева, страны Запада появлением темы возможного появления войск НАТО на территории Украины послали России мощный сигнал.

"Это сигнал о том, что Европа не устала от войны, а что имеет силы и желание ответить России на ее агрессивные действия", — подчеркнул эксперт.

Соглашения о безопасности и заявление Макрона

Снегирев также напомнил о договорах безопасности, которые Украина уже подписала с рядом стран Запада.

"Хотя эти соглашения и не являются договорами о безопасности, а скорее договорами об обязательствах — на Западе продемонстрировали Путину, что обязательства могут быть и такими", — отметил военный эксперт.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон после состоявшейся в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.

Франция
НАТО
ВСУ
Эммануэль Макрон
военная помощь
война в Украине

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