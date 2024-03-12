Втрати окупантів за добу 11 березня

Названо втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу
Представник об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Дмитро Ліховій заявив, що за останню добу Збройні сили України успішно ліквідували 420 окупантів. Також українські захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2".
Про це речник повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.
Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу
Внаслідок бойової роботи бійців ЗСУ було знищено такі об'єкти противника: 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських установок, 24 транспортні засоби, 328 безпілотників, 6 комор з боєприпасами та 2 укріплення.
Також було знищено зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2", ЗРК "Стріла-10" та автомобіль "багі".
"За вчора зафіксовано ще 5 випадків скидання з безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин — усі на Запорізькому напрямку. За минулий тиждень — близько 60 разів застосували цю речовину", — повідомив Ліховій.
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