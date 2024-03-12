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Названо втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу

12 березня 2024 16:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів за добу 11 березня
Боєць Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Дмитро Ліховій заявив, що за останню добу Збройні сили України успішно ліквідували 420 окупантів. Також українські захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2".

Про це речник повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу

Внаслідок бойової роботи бійців ЗСУ було знищено такі об'єкти противника: 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських установок, 24 транспортні засоби, 328 безпілотників, 6 комор з боєприпасами та 2 укріплення.

Також було знищено зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2", ЗРК "Стріла-10" та автомобіль "багі".

"За вчора зафіксовано ще 5 випадків скидання з безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин — усі на Запорізькому напрямку. За минулий тиждень — близько 60 разів застосували цю речовину", — повідомив Ліховій.

Нагадаємо, у розвідці Сполучених Штатів Америки розповіли, як Китай допомагає РФ у війні проти України.

Раніше політолог Ігор Чаленко пояснив, чому важливо озвучувати втрати України у війні.

окупанти
ліквідація
війна в Україні
Росія
фронт

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