Втрати окупантів за добу 11 березня

Боєць Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Представник об'єднаного пресцентру сил оборони на Таврійському напрямку Дмитро Ліховій заявив, що за останню добу Збройні сили України успішно ліквідували 420 окупантів. Також українські захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2".

Про це речник повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Внаслідок бойової роботи бійців ЗСУ було знищено такі об'єкти противника: 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських установок, 24 транспортні засоби, 328 безпілотників, 6 комор з боєприпасами та 2 укріплення.

Також було знищено зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2", ЗРК "Стріла-10" та автомобіль "багі".

"За вчора зафіксовано ще 5 випадків скидання з безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин — усі на Запорізькому напрямку. За минулий тиждень — близько 60 разів застосували цю речовину", — повідомив Ліховій.

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