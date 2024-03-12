Потери оккупантов за сутки 11 марта

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Представитель объединенного пресс-центра сил обороны на Таврическом направлении Дмитрий Лиховий заявил, что за последние сутки Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали 420 оккупантов. Также украинские защитники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс “БУК-М2”.

Об этом спикер сообщил в эфире телемарафона во вторник, 12 марта.

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В результате боевой работе бойцов ВСУ были уничтожены следующие объекты противника: шесть боевых бронированных машин, шесть артиллерийских установок, 24 транспортных средства, 328 беспилотников, шесть амбаров с боеприпасами и два укрепления.

Также были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2", ЗРК "Стрела-10" и автомобиль "баги".

"За вчера зафиксировано еще 5 случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим ядовитым веществом хлорпикрин — все на Запорожском направлении. За прошлую неделю — около 60 раз применили это вещество", — сообщил Лиховий.

Напомним, в разведке Соединенных Штатов Америки рассказали, как Китай помогает РФ в войне против Украины.

Ранее политолог Игорь Чаленко объяснил, почему важно озвучивать потери Украины в войне.