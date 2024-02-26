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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги — що він містить

26 лютого 2024 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги — що він містить
Українські бійці обслуговують танк Leopard 1. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Німеччини в понеділок, 26 лютого заявили про відправку нового пакета військової допомоги Україні. У нього увійшли додаткові німецькі танки Leopard, артилерійські снаряди, дрони та бойові машини розмінування Wisent 1.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Як йдеться у повідомленні, Україна за останній час отримала 14 тисяч 155-мм снарядів, а також чотири машини розмінування WISENT 1.

Також в пакет увійшли три мобільні системи розмінування, обладнання з дистанційним керуванням для знешкодження мін та снарядів, а також 250 наборів інструментів з підривними матеріалами.

В пакеті згадуються також 10 розвідувальних дронів Vector з повним пакетом компонентів, 22 системи датчиків та антидронових глушилок, 12 терміналів супутникового зв'язку, чотири автомобілі для прикордонників та декілька танків Leopard 1 та Leopard 2 з боєкомплектом.

Додатково в німецькому уряді оновили перелік допомоги, яку хочуть надати у майбутньому. У списку з'явився десяток додаткових БРЕМ Bergepanzer 2 та 20 систем датчиків та засобі РЕБ проти безпілотників.

Нагадаємо, про пакет військової допомоги Україні, вартістю у 25,9 мільйона доларів оголосили у Новій Зеландії.

Водночас у Швеції оголосила про надання Україні найбільшого з початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги, вартістю у майже 683 мільйонів доларів, до якого увійшли бойові катери.

Німеччина
військова допомога
Україна
дрони
розмінування
війна в Україні

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