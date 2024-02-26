Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи — что он содержит arrow

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи — что он содержит

26 февраля 2024 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи — что он содержит
Украинские бойцы обслуживают танк Leopard 1. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Германии в понедельник, 26 февраля, заявили об отправке нового пакета военной помощи Украине . В него вошли дополнительные германские танки Leopard, артиллерийские снаряды, дроны и боевые машины разминирования Wisent 1.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого правительства.

Новый пакет военной помощи от Германии

Как сообщается в сообщении, Украина за последнее время получила 14 тысяч 155-мм снарядов, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Также в пакет вошли три мобильных системы разминирования, оборудование с дистанционным управлением для обезвреживания мин и снарядов, а также 250 наборов инструментов с взрывными материалами.

В пакете упоминаются также 10 разведывательных дронов Vector с полным пакетом компонентов, 22 системы датчиков и антидроновых глушилок, 12 терминалов спутниковой связи, четыре автомобиля для пограничников и несколько танков Leopard 1 и Leopard 2 с боекомплектом.

Дополнительно в немецком правительстве обновили перечень помощи, которую хотят оказать в будущем. В списке появился десяток дополнительных БРЭМ Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и средства РЭБ против беспилотников.

Напомним, о пакете военной помощи Украине, стоимостью 25,9 миллиона долларов объявили в Новой Зеландии.

В Швеции объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи, стоимостью почти 683 миллионов долларов, в который вошли боевые катера.

Германия
военная помощь
Украина
дроны
разминирование
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме