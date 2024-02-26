Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи — что он содержит

Украинские бойцы обслуживают танк Leopard 1. Фото: агентство Reuters

В правительстве Германии в понедельник, 26 февраля, заявили об отправке нового пакета военной помощи Украине . В него вошли дополнительные германские танки Leopard, артиллерийские снаряды, дроны и боевые машины разминирования Wisent 1.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого правительства.

Новый пакет военной помощи от Германии

Как сообщается в сообщении, Украина за последнее время получила 14 тысяч 155-мм снарядов, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Также в пакет вошли три мобильных системы разминирования, оборудование с дистанционным управлением для обезвреживания мин и снарядов, а также 250 наборов инструментов с взрывными материалами.

В пакете упоминаются также 10 разведывательных дронов Vector с полным пакетом компонентов, 22 системы датчиков и антидроновых глушилок, 12 терминалов спутниковой связи, четыре автомобиля для пограничников и несколько танков Leopard 1 и Leopard 2 с боекомплектом.

Дополнительно в немецком правительстве обновили перечень помощи, которую хотят оказать в будущем. В списке появился десяток дополнительных БРЭМ Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и средства РЭБ против беспилотников.

Напомним, о пакете военной помощи Украине, стоимостью 25,9 миллиона долларов объявили в Новой Зеландии.

В Швеции объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи, стоимостью почти 683 миллионов долларов, в который вошли боевые катера.