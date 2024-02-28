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НЛО на фронті — українські військові зняли на відео загадковий об’єкт

28 лютого 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
НЛО на фронті — українські військові зняли на відео загадковий об’єкт
Загадковий об'єкт, який помітили військові на фронті. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт (НЛО) в зоні військових дій. Українські захисники зафільмували цей об'єкт на дрон  Mavic 3T.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

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НЛО в зоні бойових дій

На одній із ділянок фронту військові 406-ї окремої артилерійської бригади зняли на відео за допомогою дрона Mavic 3T НЛО.

На кадрах видно, що НЛО набагато тепліший, ніж всі предмети, що його оточують, проте на екрані керування БпЛА було повідомлення про помилку.

Наразі представник компанії Mavic DJI не дав пояснення виданню, але визнав можливість технічних збоїв.

Газета зазначає, що таємничий об’єкт у повітрі, який помітили військові, має разючу схожість із "Багдадським фантомом" — тонким циліндричним об’єктом, поміченим над Іраком  у травні 2022 року.  Проте наразі точного пояснення, що це за явище, немає. 

Нагадаємо, ще в липні 2023 року американські пілоти розповіли у Конгресі США про свою зустріч із НЛО. Цей інцидент став відомий широкому загалу у 2017 році.

Вже у листопаді Пентагон запустив платформу, щоб фіксувати випадки зустрічі з невстановленими аномальними явищами, відомими як НЛО. Таким чином, в США хочуть спрямувати більше ресурсів та використати всі можливості вивчення невідомого. 

космос
військові
НЛО
війна в Україні
фронт

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