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НЛО на фронте — украинские военные сняли на видео загадочный объект

28 февраля 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
НЛО на фронте — украинские военные сняли на видео загадочный объект
Загадочный объект, который был замечен военными на фронте. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали неопознанный летающий объект (НЛО) в зоне военных действий. Украинские защитники сняли этот объект на дрон Mavic 3T.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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На одном из участков фронта военные 406-й отдельной артиллерийской бригады сняли на видео с помощью дрона Mavic 3T НЛО.

На кадрах видно, что НЛО гораздо теплее, чем все окружающие его предметы, однако на экране управления БпЛА было сообщение об ошибке.

Пока представитель Mavic DJI не дал объяснения изданию, но признал возможность технических сбоев.

Газета отмечает, что таинственный объект в воздухе, который заметили военные, поразительное сходство с "Багдадским фантомом" — тонким цилиндрическим объектом, замеченным над Ираком в мае 2022 года. Однако пока точного объяснения, что это за явления, нет.

Напомним, еще в июле 2023 года американские пилоты рассказали в Конгрессе США о своей встрече с НЛО. Этот инцидент стал известен широкой публике в 2017 году.

Уже в ноябре Пентагон запустил платформу, чтобы фиксировать случаи встречи с неустановленными аномальными явлениями, известными как НЛО. Таким образом, в США хотят направить больше ресурсов и использовать все возможности для изучения неизвестного.

космос
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