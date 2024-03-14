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Нова група БпЛА перетнула кордон — які області в небезпеці

14 березня 2024 02:03
оновлено: 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нова група БпЛА перетнула кордон — які області в небезпеці
Безпілотник у нічному небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжується. Небезпеку ударних дронів оголосили близько 01:00, яка поширилась на Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тепер нова група безпілотників перетнула кордон і прямує на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними військових, нова група безпілотників прямує в бік Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога тримається за такі області:

  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:29. Захисники повідомляють про велику кількість "шахедів" у Дніпропетровській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:34. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотники з Кіровоградської та Дніпропетровської областей в бік Полтавської, а також через Дніпропетровську в напрямку Харківської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:51. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики в Сумській та Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:55. Повітряні сили попереджають про "шахеди" в бік Полтавської області, а частина — в бік Харківської. Також помітили нову групу БпЛА з Запорізької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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