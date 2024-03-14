Нова група БпЛА перетнула кордон — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжується. Небезпеку ударних дронів оголосили близько 01:00, яка поширилась на Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тепер нова група безпілотників перетнула кордон і прямує на північ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За даними військових, нова група безпілотників прямує в бік Дніпропетровської області.
Наразі повітряна тривога тримається за такі області:
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку.
Оновлено 02:29. Захисники повідомляють про велику кількість "шахедів" у Дніпропетровській області.
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