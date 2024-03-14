Нова група БпЛА перетнула кордон — які області в небезпеці

Безпілотник у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 14 березня продовжується. Небезпеку ударних дронів оголосили близько 01:00, яка поширилась на Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тепер нова група безпілотників перетнула кордон і прямує на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними військових, нова група безпілотників прямує в бік Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога тримається за такі області:

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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