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Новая группа БпЛА пересекла границу - какие области в опасности

14 марта 2024 02:03
обновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новая группа БпЛА пересекла границу - какие области в опасности
Беспилотник в ночном небе. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжается. Опасность ударных дронов объявили около 01:00, распространившейся на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Теперь новая группа беспилотников пересекла границу и направляется на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным военных, новая группа беспилотников идет в сторону Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога держится за следующие области:

  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:29. Защитники сообщают о большом количестве "шахедов" в Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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