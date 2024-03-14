Новая группа БпЛА пересекла границу - какие области в опасности

Беспилотник в ночном небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжается. Опасность ударных дронов объявили около 01:00, распространившейся на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Теперь новая группа беспилотников пересекла границу и направляется на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным военных, новая группа беспилотников идет в сторону Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога держится за следующие области:

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:29. Защитники сообщают о большом количестве "шахедов" в Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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