Новая группа БпЛА пересекла границу - какие области в опасности
14 марта 2024 02:03
обновлено: 02:32
Беспилотник в ночном небе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 14 марта продолжается. Опасность ударных дронов объявили около 01:00, распространившейся на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Теперь новая группа беспилотников пересекла границу и направляется на север.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По данным военных, новая группа беспилотников идет в сторону Днепропетровской области.
В настоящее время воздушная тревога держится за следующие области:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская.
Обновлено 02:29. Защитники сообщают о большом количестве "шахедов" в Днепропетровской области.
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