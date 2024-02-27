Новий наступ росіян у травні — Юсов прокоментував плани ворога

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інформацію, що російські окупанти готують новий наступ. У мережі пишуть, що він станеться у травні 2024 року.

Про це Андрій Юсов говорив в ефірі телемарафону у вівторок, 27 лютого.

Новий наступ окупантів

"Якщо ми говоримо про спроби наступальних дій на окремих ділянках та напрямках – то вони зараз тривають. Ми бачимо важку ситуацію на низці напрямків – це те, що зараз може ворог організувати", — наголосив Юсов.

За його словами, багато буде залежати і від результатів "виборів Путіна".

Він також зазначив, що рішення про додаткову мобілізацію в Росії будуть приймати після "виборів".

Нагадаємо, російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Водночас очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяці.