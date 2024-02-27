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Новое наступление россиян в мае — Юсов прокомментировал планы врага

27 февраля 2024 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новое наступление россиян в мае — Юсов прокомментировал планы врага
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал информацию, что российские оккупанты готовят новое наступление. В сети пишут, что оно произойдет в мае 2024 года.

Об этом Андрей Юсов говорил в эфире телемарафона во вторник, 27 февраля.

Новое наступление оккупантов

"Если мы говорим о попытках наступательных действий на отдельных участках и направлениях — то они сейчас продолжаются. Мы видим тяжелую ситуацию в ряде направлений — это то, что сейчас может враг организовать", — подчеркнул Юсов.

По его словам, многое будет зависеть и от результатов "выборов Путина".

Он также отметил, что решения о дополнительной мобилизации в России будут приниматься после выборов.

Напомним, российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

разведка
россияне
Украина
оккупанты
ГУР
Андрей Юсов

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