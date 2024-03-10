Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Очільник МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо військ НАТО в Україні arrow

Очільник МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо військ НАТО в Україні

10 березня 2024 14:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Очільник МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо військ НАТО в Україні
Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Belsat
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.

Про це Сікорський заявив у неділю, 10 березня. 

Читайте також:

Війська НАТО вже в Україні

Сікорський підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту військ НАТО до України. Однак міністр не розповів, хто з членів Альянсу вже долучився до цієї ініціативи.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", — зазначив очільник МЗС.

Міністр наголосив, що нападом на Україну Росія показала, що вона неспроможна сприйняти західні цінності. Це визначило РФ як державу, яка не здатна мирно співіснувати із сусідніми країнами. У зв'язку з цим НАТО має повернутися до своєї початкової ролі стримання войовниче налаштованого сусіда. 

Сікорський вважає, що головна мета ініціативи Макрона — "винахідливий" хід, який порушить спланований сценарій Росії.

"Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію", — додав він.

Раніше Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін має боятися.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Польща
війна
НАТО
Україна
Радослав Сікорський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського