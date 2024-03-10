Очільник МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо військ НАТО в Україні

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Belsat

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.

Про це Сікорський заявив у неділю, 10 березня.

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Війська НАТО вже в Україні

Сікорський підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту військ НАТО до України. Однак міністр не розповів, хто з членів Альянсу вже долучився до цієї ініціативи.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", — зазначив очільник МЗС.

Міністр наголосив, що нападом на Україну Росія показала, що вона неспроможна сприйняти західні цінності. Це визначило РФ як державу, яка не здатна мирно співіснувати із сусідніми країнами. У зв'язку з цим НАТО має повернутися до своєї початкової ролі стримання войовниче налаштованого сусіда.

Сікорський вважає, що головна мета ініціативи Макрона — "винахідливий" хід, який порушить спланований сценарій Росії.

"Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію", — додав він.

Раніше Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін має боятися.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.