Очільник МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо військ НАТО в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.
Про це Сікорський заявив у неділю, 10 березня.
Війська НАТО вже в Україні
Сікорський підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту військ НАТО до України. Однак міністр не розповів, хто з членів Альянсу вже долучився до цієї ініціативи.
"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", — зазначив очільник МЗС.
Міністр наголосив, що нападом на Україну Росія показала, що вона неспроможна сприйняти західні цінності. Це визначило РФ як державу, яка не здатна мирно співіснувати із сусідніми країнами. У зв'язку з цим НАТО має повернутися до своєї початкової ролі стримання войовниче налаштованого сусіда.
Сікорський вважає, що головна мета ініціативи Макрона — "винахідливий" хід, який порушить спланований сценарій Росії.
"Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію", — додав він.
Раніше Сікорський заявив, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін має боятися.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.
Читайте Новини.LIVE!