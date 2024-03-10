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Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление по поводу войск НАТО в Украине

10 марта 2024 14:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление по поводу войск НАТО в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Belsat
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.

Об этом Сикорский заявил в воскресенье, 10 марта.

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Сикорский поддержал инициативу французского президента Эмануэля Макрона по отправке контингента войск НАТО в Украину. Однако министр не рассказал, кто из членов Альянса уже присоединился к этой инициативе.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", — отметил глава МИД.

Министр подчеркнул, что нападением на Украину Россия показала, что она не может воспринять западные ценности. Это определило РФ как государство, которое не способно мирно сосуществовать с соседними странами. В связи с этим НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли сдерживания воинственно настроенного соседа.

Сикорский считает, что главная цель инициативы Макрона - "изобретающий" ход, который нарушит спланированный сценарий России.

"Мероприятие должно реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию", — добавил он.

Ранее Сикорский заявил, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен бояться.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Польша
война
НАТО
Украина
Радослав Сикорский

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