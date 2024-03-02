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Окупанти масовано обстріляли Херсонську область — постраждали двоє поліцейських

2 березня 2024 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти масовано обстріляли Херсонську область — постраждали двоє поліцейських
Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти масовано обстріляли правобережжя Херсонської області у п'ятницю, 1 березня. Для чергової атаки противник використовував реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію, танки та БпЛА. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у суботу, 2 березня.

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Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Токарівка, Берегове, Станіслав, Придніпровське, Понятівка, Дніпровське, Інженерне, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Томарине, Зміївка, Тягинка, Львове, Шляхове, Качкарівка та Милове. 

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Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: npu.gov.ua

У населених пунктах пошкоджень зазнали 19 об’єктів:

  • 11 приватних та багатоквартирний будинки;
  • чотири автомобілі, у тому числі два службові автомобілі поліції;
  • гаражі. 
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Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: npu.gov.ua

"Внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення різних частин тіла, їх доправили до лікарні. Наразі загрози життю правоохоронців немає", — йдеться у повідомленні.

У Бериславі внаслідок атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.

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Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: npu.gov.ua

До того ж ворог скинув боєприпаси з дрона в Зміївці. Внаслідок цього пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, особовий склад не постраждав.

Російська армія також систематично обстрілювала Херсон. У мікрорайоні "Корабел" пошкоджено багатоповерховий будинок. Також там зафіксовані влучання на території заводу та парку.

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Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: npu.gov.ua

"На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які вилучали уламки ворожих снарядів та фіксували злочини", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Крім того, окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. ''Приліт'' стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.

війна
поліція
безпілотники
Україна
обстріли
Херсонська область
окупанти
Нацполіція

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