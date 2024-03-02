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Оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область — пострадали двое полицейских

2 марта 2024 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область — пострадали двое полицейских
Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты массированно обстреляли правобережье Херсонской области в пятницу, 1 марта. Для очередной атаки противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 2 марта.

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Под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Токаревка, Береговое, Станислав, Приднепровское, Понятовка, Днепровское, Инженерное, Александровка, Берислав, Бургунка, Томарино, Змиевка, Тягинка, Львове, Шляховое, Качкаровка и Меловое.

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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: npu.gov.ua

В населенных пунктах повреждения получили 19 объектов:

  • 11 частных и многоквартирных домов;
  • четыре автомобиля, в том числе два служебных автомобиля полиции;
  • гаражи.
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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: npu.gov.ua

"В результате взрыва вражеского БпЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения разных частей тела, их доставили в больницу. Сейчас угрозы жизни правоохранителей нет", — говорится в сообщении.

В Бериславе в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, работники не пострадали.

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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: npu.gov.ua

К тому же враг сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке. В результате повреждения получил служебный автомобиль полиции, личный состав не пострадал.

Российская армия также систематически обстреливала Херсон. В микрорайоне "Корабел" поврежден многоэтажный дом. Также там зафиксированы попадания на территории завода и парка.

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Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: npu.gov.ua

"На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, которые изымали обломки вражеских снарядов и фиксировали преступления", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. ''Прилет'' произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

война
полиция
беспилотники
Украина
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
Нацполиция

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